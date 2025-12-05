Aktuelle Seite: Home > Sport > Gigler und Reitshammer erreichen Schwimm-EM-Semifinale
Gigler und Reitshammer erreichen Schwimm-EM-Semifinale

Freitag, 05. Dezember 2025 | 12:51 Uhr
APA/APA/AFP/FERENC ISZA
Von: apa

Der Kärntner Heiko Gigler ist bei der Kurzbahn-EM in Lublin am Tag nach Lagen-Bronze über 100 m Kraul als Neunter ins Halbfinale am Freitagabend eingezogen. Der bisher enttäuschende Bernhard Reitshammer kam über 200 m Lagen als 16. gerade noch ins Semifinale. Alle anderen OSV-Beiträge scheiterten in den Vorläufen. In der Abendsession treten der über 100 m zu Bronze geschwommenen Luka Mladenovic auf der 200-m-Brust-Strecke und Simon Bucher über 100 m Delfin im Finale an.

