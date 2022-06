Ginnetti wechselt von Asiago nach Bozen

Bozen – Mit Verteidiger Cameron Ginnetti warb der HCB Südtirol Alperia den nächsten Spieler von Ligakonkurrent Migross Supermercati Asiago Hockey ab. Der italienische Nationalspieler stand die vergangene drei Spielzeiten beim win2day ICE Hockey League-Neuzugang unter Vertrag.

Während der 24-jährige Cameron Ginnetti seine gesamte Jugend in Nordamerika verbracht hat, startete der Verteidiger seine Profikarriere in Asiago. Seine Erfolgsbilanz mit dem ICE-Newcomer: der Gewinn von drei Italienmeisterschaften, zwei italienische Supercups und der Gewinn der Alps Hockey League diesen April. Vor einigen Monaten wurde Ginnetti auch erstmals in die italienische Nationalmannschaft einberufen, wurde aber nicht für die Weltmeisterschaft nominiert.

„Bozen ist eine Mannschaft mit einer langen siegreichen Tradition und fantastischen Fans, wobei ich es kaum erwarten kann, dass die Spiele endlich beginnen“, so Ginnetti. „Das Endziel ist es natürlich, um den Titel mitzuspielen: als Spieler haben wir immer große Erwartungen und ich bin überzeugt, dass wir alle 100% geben werden, auch um die siegreiche Mentalität des HCB fortzuführen. Die ICE ist mit Sicherheit eine Meisterschaft von hohem Niveau und ich will mich mit hochkarätigen Spielern messen. Meine ersten drei Jahre als Profi in Asiago haben mir sehr geholfen, es war eine lehrreiche Erfahrung und wir haben viel gewonnen: ich nehme nur gute Erinnerungen mit und bin sehr dankbar. Es freut mich, dass sie ebenfalls an der ICE teilnehmen, und erwarte es kaum, auf das Eis zurückzukehren und alles, auch gegen sie, zu geben, es wird eine spannende Herausforderung werden“.