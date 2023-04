Giro d’Italia mit drei Österreichern

Mit Felix Gall (AG2R), Lukas Pöstlberger (Jayco) und Patrick Konrad (Bora) nehmen laut aktueller Startliste drei Österreicher am 106. Giro d’Italia teil. Die Italien-Rundfahrt beginnt nächsten Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Fossacesia Marina und endet nach rund 3.500 km mit 51.000 Höhenmetern am 28. Mai in Rom. Für Gall und den 2017 auf der ersten Etappe siegreichen Pöstlberger ist es die zweite Teilnahme. Der ehemalige Gesamt-Siebente Konrad tritt zum vierten Mal an.

Von: apa