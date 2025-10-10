Glasner zum Premier-League-Trainer des Monats gewählt

Von: apa

Oliver Glasner ist von der englischen Fußball-Premier-League zum Trainer des Monats September gewählt worden. Wie die Liga am Freitag bekanntgab, erhielt der Coach von Crystal Palace die Auszeichnung als erst zweiter Österreicher nach Ralph Hasenhüttl mit Southampton im Juli 2020. Mit seiner Truppe baute Glasner u.a. mit einem Sieg über Liverpool die – inzwischen beendete – Serie ohne Pflichtspielniederlagen auf 18, Anfang Oktober dann sogar auf 19 Spiele aus.

Glasner setzte sich gegen teils namhafte Konkurrenten wie Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal) und Regis Le Bris (Sunderland) durch. Bei der Wahl werden Stimmen von Fans mit jenen von Fußball-Experten kombiniert.