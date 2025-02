Glasners Crystal Palace gewinnt im Old Trafford mit 2:0

Von: apa

Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner hat am Sonntag einen 2:0-Auswärtssieg bei Manchester United eingefahren. Jean-Philippe Mateta avancierte im Old Trafford mit einem Doppelpack in Hälfte zwei (64., 89.) zum Matchwinner für die “Eagles”. Dank des siebenten Saisonsiegs zog Crystal Palace in der Tabelle am weiter kriselnden Manchester United vorbei und ist nun Zwölfter. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt bereits 13 Zähler.

Tottenham gelang am Tag der Verpflichtung von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso ein 2:0-Erfolg bei Brentford. Ein Eigentor von Vitaly Janelt (29.) sowie ein Treffer von Pape Sarr (87.) brachten den achten Saisonsieg für die Spurs. Danso war noch nicht im Einsatz. In der Tabelle liegt Tottenham unmittelbar hinter ManUnited auf Rang 14.