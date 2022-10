Glücklose Wölfe verlieren auch in Linz

Linz/Bruneck – Zur Generalprobe für das große Südtirolderby am Sonntag reist der HCP heute nach Oberösterreich, gegen die Black Wings Linz ist Wiedergutmachung für die ärgerliche Heimschlappe im Hinspiel am 24. September in der Intercable Arena angesagt. HCP Coach Stefan Mair kann sein bestes Team aufbieten, im Tor erhält wieder Tomas Sholl das Vertrauen. Bei den Black Wings fehlen mit St. Amant, Todd und Goalie Tirronen hingegen drei Legionäre, anstelle von Todd wird Verteidiger Marc-André Dorion vom Farmteam Steel Wings in die erste Mannschaft berufen, im Tor startet Thomas Höneckl.

Zu Beginn zeigen sich die Wölfe wie so oft in dieser Saison etwas unkonzentriert und so muss bereits in der ersten Minute Archambault auf die Strafbank, glücklicherweise überstehen die Gäste die brenzlige Situation diesmal jedoch unbeschadet. In der Folge kommt der HCP besser ins Spiel und nimmt das Tor von Höneckl vermehrt unter Beschuss, besonders in zwei Überzahlspielen kommen Catenacci und Luchuk zu mehreren guten Einschussmöglichkeiten, sie können Höneckl jedoch nicht überwinden, auf der Gegenseite setzt Manuel Gaffal einen Abpraller übers Tor und der in Unterzahl entwischte Jakob Mitsch scheitert an Sholl.

Das Mitteldrittel ist kein Eishockeyleckerbissen, die Wölfe mühen sich zwar immer wieder vors gegnerische Tor, bleiben dort jedoch meist harmlos, einzig Archambault schlittert bei einem Pfostentreffer in der 38. Minute knapp am Torerfolg vorbei. So sind die Linzer bei einigen schnellen Gegenstößen das gefährlichere Team, Romig und zwei Mal Haga scheitern jedoch am sehr aufmerksamen Sholl und bei einer weiteren guten Gelegenheit setzt Haga den Puck knapp am Kasten vorbei, somit bleibt es auch bei der zweiten Sirene beim torlosen Unentschieden.

Im Schlussdrittel ist zunächst Linz das gefährlichere Team, in Führung gehen jedoch endlich wieder einmal die Schwarz-Gelben: bei einem Angriff des HCP holt Thomas Höneckl Archambault regelwidrig von den Beinen und dieser befördert noch im Fallen den Puck durch die Schoner des unglücklich aussehenden Linzer Goalies ins Tor zur 0:1 Führung für die Gäste. Kurzzeitig wirken die Linzer geschockt und Ahl und Luchuk verpassen den zweiten Wölfetreffer, zur Hälfte des Drittels nehmen die Hausherren das Heft jedoch wieder in die Hand und nachdem Sholl bei einer ersten Großchance von Gaffal noch glänzend klären kann ist es in der 54. Minute doch so weit: Dorion zieht von der blauen Linie ab, diesmal ist Sholl die Sicht verstellt und so schlägt der Puck zum insgesamt verdienten Ausgleichstreffer der Black Wings im langen Eck ein. Die Schwarz-Gelben sind nun wieder komplett verunsichert und es kommt wie es kommen muss, eine Minute vor dem Ende kontern die Hausherren 2 gegen 1 und Gaffal braucht den idealen Querpass von Haga nur mehr ins leere Tor drücken. Stefan Mair nimmt zwar noch Sholl für den sechsten Feldspieler vom Eis, die Schlussoffensive bringt jedoch trotz einer Großchance nichts mehr ein und somit müssen die Wölfe erneut ohne Punkte den bitteren Heimweg antreten.

Es bleibt jedoch keine Zeit zum Nachdenken, denn bereits am Sonntag um 18 Uhr kommt es in der aller Voraussicht nach erstmals bis zum letzten Platz gefüllten Intercable Arena zum mit großer Spannung erwarteten Derby gegen den HCB Südtirol Alperia. Vielleicht gelingt ja gerade gegen den Erzrivalen die ersehnte Trendwende, die letzten Tickets für den großen Schlager sind noch im Ticketingportal des HCP online erwerbbar.