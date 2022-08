Golf-Profis Straka und Schwab verpassen Cut in Greensboro

Sepp Straka und Matthias Schwab haben bei der Wyndham Championship der Golf-Profis in Greensboro den Cut verpasst. Straka absolvierte die zweite Runde am Freitag mit 5 über Par (75). Nach einer 78er Auftaktrunde beendete der 29-Jährige das Turnier als 150. Straka verfehlte somit mit 13 über Par zum sechsten Mal in Folge den Cut. Schwab verbesserte sich zwar nach einer 74 am ersten Tag mit einer 68er-Runde, Rang 114 mit zwei über Par waren aber genau zwei Schläge zu viel.

Von: apa