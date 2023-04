Golfer Schwab fällt bei PGA-Teambewerb auf 9. Platz zurück

Profigolfer Matthias Schwab ist beim PGA-Teambewerb in Avondale in Louisiana am Schlusstag vom dritten auf den neunten Platz zurückgefallen. Der 28-jährige Steirer spielte am Sonntag mit seinem schwedischen Partner Vincent Norrman eine 73er-Runde auf dem Par-72-Kurs, die mit Abstand schwächste von den insgesamt vier Runden. Den Sieg holten sich die US-Amerikaner Nick Hardy und Davis Riley mit einem Vorsprung von acht Schlägen auf den Österreicher.

“Ein Top Ten auf der PGA Tour ist immer ein guter Erfolg. Diesmal wäre allerdings wirklich mehr möglich gewesen. Wir spielten über weite Strecken gutes Golf, handelten uns aber zu viele unnötige Bogeys ein”, ärgerte sich Schwab, der sich aber über den 117. Platz im FedEx-Ranking für die PGA Tour Card im kommenden Jahr freute. In dieser Woche wird Schwab beim PGA-Turnier in Mexiko im Einsatz sein.