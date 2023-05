Golfer Schwab verpasst Cut in Texas um einen Schlag

Ein Schlag zuviel für Cut: Schwab in Texas out

Golf-Profi Matthias Schwab hat am Freitag beim mit 9,5 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier Byron Nelson in McKinney (US-Bundesstaat Texas) den Cut knapp verpasst. Der 28-jährige Steirer benötigte nach einer 69 zum Auftakt 70 Schläge. Für einen Startplatz am Wochenende machte Schwab mit gesamt drei unter Par (139) einen Schlag zu viel. An der Spitze liegt der US-Amerikaner Scottie Scheffler mit 128 Strokes (14 unter Par).

“Leider hat es nicht für den Cut gereicht. Trotzdem bin ich zuversichtlich wie es für mich in den nächsten Wochen auf der PGA Tour weiter geht”, sagte Schwab. Sein Spiel sei okay. “Es war besser als das Ergebnis heute zeigt.”

Im US-Bundesstaat Oklahoma geht das nächste Turnier der LIV-Tour in Szene. Bernhard Wiesberger bewältigte die erste Runde in Tulsa mit 69 Schlägen (zwei Bogeys, drei Birdies). Der Burgenländer liegt mit eins unter Par an geteilter 27. Stelle. Erster Leader ist der Südafrikaner Branden Grace nach neun Birdies und starker 61er-Runde.