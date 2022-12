Golfer Straka auf den Bahamas nach drei Runden weiter 8.

Sepp Straka hat sich am Samstag bei der Hero World Challenge auf den Bahamas gegen 19 weitere Golfstars auf Rang acht behauptet. Der Österreicher spielte am dritten Tag des Einladungs- und Charityturniers von Tiger Woods eine 70er-Runde (2 unter Par) und blieb mit gesamt 213 Schlägen in der oberen Hälfte. Ein Doppel-Bogey am neunten Loch verhinderte eine bessere Platzierung. Auf den führenden Norweger Viktor Hovland fehlen dem 29-Jährigen vor dem Schlusstag zehn Strokes.

Von: apa