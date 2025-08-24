Aktuelle Seite: Home > Sport > Golfer Straka beendet Tour Championship als 30. und Letzter
Sepp Straka hofft nun auf seine zweite Ryder-Cup-Teilnahme

Golfer Straka beendet Tour Championship als 30. und Letzter

Sonntag, 24. August 2025 | 21:44 Uhr
Sepp Straka hofft nun auf seine zweite Ryder-Cup-Teilnahme
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JARED C. TILTON
Schriftgröße

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat die Tour Championship in Atlanta/Georgia abgeschlagen auf dem 30. und damit letzten Platz beendet. Der 32-jährige Wiener verabschiedete sich am Sonntag beim mit 40 Mio. Dollar dotierten PGA-Tourfinale mit einer 71er-Runde. Am Ende stand ein Gesamtscore von 287 Schlägen (7 über Par) zu Buche. Straka darf sich zum Abschluss des FedExCups mit einem Preisgeld von 355.000 Dollar (knapp 306.000 Euro) trösten.

Der ÖGV-Golfer darf dennoch auf eine starke PGA-Saison zurückblicken, in der er zwei Turniere gewann, mehr als zehn Mio. Dollar an Preisgeld einsammelte und auch erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vorgestoßen ist. Nur das Saisonende verlief nicht nach Wunsch. Straka hatte vergangene Woche das zweite Play-off-Turnier in Maryland wegen einer “Familienangelegenheit” verpasst.

Er hofft nun auf ein Ticket für den Ende September in Farmingdale/New York stattfindenden Ryder Cup. Da der Österreicher die direkte Qualifikation knapp verpasst hat, ist der vierfache PGA-Turniersieger auf Europa-Kapitän Luke Donald angewiesen. Der Engländer verkündet am 1. September, wer von ihm ein sogenanntes Captain’s Ticket erhält.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
34
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
24
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
20
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 