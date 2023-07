Golfer Straka gelingt mit 63 bisher beste PGA-Runde

Golf-Profi Sepp Straka hat nach seinem verpatzten Auftakt in Silvis am Freitag groß aufgespielt. Der Wiener bewältigte den Par-71-Kurs in Illinois mit 63 Schlägen und verbesserte sich dank seiner bisher tiefsten Runde auf der PGA-Tour an die 29. Stelle. Der Rückstand des Wieners auf die Top Ten beträgt vor den beiden Schlussrunden zwei Schläge. Matthias Schwab scheiterte nach einer 72 hingegen deutlich am Cut.

Von: apa