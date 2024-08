Golfer Straka mit gutem Auftakt bei PGA-Tour-Finale

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka ist mit einer guten Runde ins PGA-Tourfinale in Atlanta/Georgia gestartet. Der 31-jährige Österreicher erzielte am Donnerstag bei großer Hitze im East Lake Golf Club fünf Birdies bei zwei Bogeys. Mit einer 68 (3 unter Par) hält der gebürtige Wiener aufgrund des speziellen Finalformats bei 4 unter Par, machte im elitären 30er-Startfeld ein paar Plätze gut und liegt in den Top 20. Viele Konkurrenten hatten aber die Auftaktrunde noch nicht beendet.

Straka zog im Sky-Interview nach Tag eins eine gemischte Bilanz. “Auf den ersten Neun habe ich überhaupt keine Fairways getroffen. Deswegen war es ziemlich schwer, ich habe mich mit guten Pars gerettet. Wenn ich die Fairways getroffen habe, dann habe ich die Birdies gemacht. Sonst war ich sehr zufrieden mit dem Spiel, der Putter war auch ganz gut drauf.”

Bei der Tour Championship startete der Führende in der Jahreswertung, der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, dank eines gestaffelten Wertungssystems mit 10 unter Par ins Turnier. Straka erhielt als Ranglisten-23. eine Startwertung von 1 unter Par, hatte damit bereits vor dem ersten Abschlag neun Schläge Rückstand.