Golfer Straka zittert um Cut bei US Open

Von: APA/Reuters

Die Chancen von Sepp Straka, bei den US Open der Golfer auch am Wochenende mitzuwirken, haben sich am Freitag weiter verschlechtert. Der 32-Jährige benötigte im Oakmont Country Club nach einer 78er-Runde am Vortag diesmal 73 Schläge (drei über Par) und ist nun gesamt elf über dem Platzstandard. Zwar hatten zahlreiche Kollegen am Abend europäischer Zeit ihre zweite Runde noch nicht begonnen, es müsste jedoch schon viel für Straka laufen, um nicht am Cut zu scheitern.

Nur die besten 60 Spieler (inklusive geteilter Plätze) sind auch am Samstag und Sonntag mit von der Partie. Straka, der bereits beim Masters und der PGA Championship den Cut verpasst hatte, gelang am Freitag mit sechs Bogeys bei drei Birdies keine Verbesserung seiner Situation. Vorerst rutschte er hinter Rang 124 zurück – das war seine Platzierung am Vortag. Noch schlechter lief es für den Weltranglisten-Fünften Justin Thomas, der noch einen Schlag hinter Straka liegt.

Hole-in-One von Perez

Der Franzose Victor Perez schaffte am Freitag hingegen mit einem Hole-in-One ein besonderes Kunststück. Am sechsten Loch (Par 3) prallte der Ball dreimal auf dem Grün auf, bevor er hineinfiel. Es war das erste Hole-in-One bei den US Open in Oakmont, seit Scott Simpson 1983 in der ersten Runde ein solches gelungen war.