Golfer Wiesberger in Boston nach gutem Start Fünfter

Guter Auftakt von Wiesberger in Boston

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat beim vierten Turnier der umstrittenen LIV-Einladungstour in Boston einen starken Auftakt verzeichnet. Der Burgenländer setzte sich am Freitag mit einer 66er-Runde von vier unter Par an die geteilte fünfte Stelle. Sein Rückstand auf die US-Spitzenreiter Matthew Wolff und Talor Gooch betrug drei Schläge.