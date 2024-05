Golfstar Scheffler in Louisville vorübergehend festgenommen

Den Start in den zweiten Tag der PGA-Championship in Louisville/Kentucky hat sich US-Golfstar Scottie Scheffler anders vorgestellt. Der Weltranglisten-Erste wurde Freitagfrüh (Ortszeit) festgenommen und wegen mehrerer Vergehen angeklagt. Scheffler soll nahe des Valhalla Golf Clubs, wo das Major-Turnier derzeit stattfindet, eine Polizeisperrung missachtet haben. Diese war zuvor wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls errichtet worden.

Der Profigolfer, der nichts mit dem Unfall zu tun hatte, hatte versucht, die Unfallstelle zu umfahren und soll einer Aufforderung zum Anhalten nicht nachgekommen sein. Als Scheffler beim Eingang zum Golfclub parkte und die Tür öffnete, habe ihn ein Beamter gegen das Auto gedrückt und Handschellen angelegt, berichtete der US-Sender ESPN.

In der Anklage gegen den 27-Jährigen, der am Donnerstag die Auftaktrunde der PGA Championship auf Rang zwölf absolviert hatte, war unter anderem von einem Angriff auf einen Polizeibeamten sowie von rücksichtslosem Fahren und Missachten der Signale eines Polizisten die Rede.

Der Masters-Sieger wurde inzwischen wieder aus dem Gewahrsam entlassen, nachdem er in die Justizvollzugsanstalt von Louisville gekommen war und ein entsprechendes Foto von ihm in einem orangefarbenen Gefängnisanzug gemacht wurde. “Es war eine sehr chaotische Situation, verständlicherweise in Anbetracht des tragischen Unfalls, der sich zuvor ereignet hatte. Es gab ein großes Missverständnis darüber, was ich dachte, worum ich gebeten worden war”, erklärte Scheffler später auf ESPN.

“Ich hatte nie die Absicht, eine der Anweisungen zu missachten. Ich bin zuversichtlich, dass ich das alles hinter mir lassen und mich heute auf den Golfsport konzentrieren kann”, sagte Scheffler, der der Familie des Unfallopfers sein Beileid aussprach. Die PGA of America teilte mit, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen Angestellten eines Turnier-Lieferanten gehandelt habe.

Die Startzeiten für Freitag wurden aufgrund des Verkehrsstaus vor dem Club nach hinten verschoben. Österreichs Teilnehmer Sepp Straka wird daher erst am späten Abend (MESZ) mit seiner zweiten Runde beginnen.