Gourvennec neuer Trainer von Frankreichs Meister Lille

Jocelyn Gourvennec ist der neue Trainer von Frankreichs Fußball-Meister OSC Lille. Der 49-jährige Franzose unterzeichnete beim Champions-League-Teilnehmer einen bis Ende Juni 2023 gültigen Vertrag und tritt die schwere Nachfolge von Erfolgscoach Christophe Galtier an. Dieser hatte den Verein nach vier Jahren und dem fünften Meistertitel der Clubgeschichte in Richtung des Liga-Rivalen OGC Nizza verlassen. Gourvennec war in der Ligue 1 schon für Bordeaux und Guingamp tätig.

Von: apa