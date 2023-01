Grabher beginnt in Auckland gegen Tschechin Martincova

Grabher startet in Auckland in die Saison

Die 26-jährige Julia Grabher startet am Montag beim mit 259.303 Dollar dotierten WTA-Hartplatzturnier in Auckland (Neuseeland) in das Tennisjahr, ihre Erstrundengegnerin ist die Tschechin Tereza Martincova (3. Partie nach 03.00 MEZ). Ihr bisher einziges Match gegen die nun 28-Jährige hat Grabher 2016 in Leipzig gewonnen. Österreichs Nummer eins steht in der Weltrangliste auf Platz 82, Martincova auf 71.

Topgesetzt in Auckland ist die Weltranglistensiebente Coco Gauff aus den USA.