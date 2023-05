Grabher meistert Auftakthürde bei WTA-1000er-Turnier in Rom

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihre Auftakthürde beim WTA-1000er-Tennis-Turnier in Rom erfolgreich gemeistert. Gegen die Italienerin Nuria Brancaccio setzte sich die gesundheitlich etwas angeschlagene 26-Jährige am Mittwoch mit 6:4,3:6,6:2 durch. In der zweiten Runde trifft Grabher, im WTA-Ranking als beste Österreicherin auf Platz 89, auf die als Nummer 26 gesetzte Jil Teichmann. Die Schweizerin hatte zum Auftakt in der italienischen Hauptstadt ein Freilos.

Damit gewann Grabher auch das zweite Duell gegen die 22-jährige Brancaccio nach dem Finalsieg beim Challenger-Turnier in Bari im vergangenen September. Im ersten Satz schaffte Grabher gegen die Nummer 178 der Welt das entscheidende Break zum 5:4. Nachdem die ÖTV-Spielerin im zweiten Satz zu viele Fehler machte, gelangen Grabher am Ende allerdings drei Breaks zum Matchgewinn.

Vor dem Spiel hatte Grabher wegen einer “heftigen Angina” aber fünf Tage nicht trainieren können, wie sie auf Facebook schrieb. “Ich bin nach wie vor etwas angeschlagen und muss hoffen, dass mir nicht die Luft ausgeht.”