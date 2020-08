Grabner mit Coyotes im NHL-Play-off ausgeschieden

Grabner und Co. im Duell gegen Colorado chancenlos

Die Arizona Coyotes mit Michael Grabner sind im Viertelfinale der National Hockey League (NHL) in Edmonton ausgeschieden. Sie verloren gegen Colorado Avalanche klar mit 1:7 und damit auch die “best of seven”-Serie in der Play-off-Auftaktrunde mit 1:4. Der Kärntner Grabner kam dabei 10:03 Minuten zum Einsatz.