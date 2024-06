Grand Prix von Österreich auf Red Bull Ring bis 2030 fixiert

Von: apa

Die Elite der MotoGP und der anderen Straßenmotorrad-Klassen wird zumindest bis 2030 für den Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg gastieren. Carmelo Ezpeleta, Geschäftsführer von Rechteinhaber Dorna Sports, und Red-Bull-Boss Mark Mateschitz haben laut Aussendung die Verlängerung des Vertrags um fünf Jahre fixiert. 2019 war die Kooperation bis 2025 fixiert worden. Die Auflage der WM-Rennen 2024 in MotoGP, Moto2 und Moto3 ist für 16. bis 18. August angesetzt.

“Ich freue mich, dass wir dieses großartige Event für die Zuschauer mit dem Bekenntnis zu Österreich, speziell zur Steiermark, langfristig am Spielberg sichern konnten”, sagte Mateschitz. Ezpeleta streute dem Veranstalter und dem Kurs Rosen: “Wir haben hier eine der schönsten Rennstrecken der Welt. Sie bietet den Fans ein fantastisches Rennwochenende mit ausgezeichneter Infrastruktur, tollem Entertainment und spektakulären Rennen.” Im Vorjahr wurden am WM-Wochenende mehr als 173.000 Zuschauer gezählt.

An diesem Wochenende wird in Mugello um WM-Punkte gefahren, Ende Juni in Assen, Anfang Juli am Sachsenring und Anfang August in Silverstone. Diese vier WM-Wochenenden sind noch vor dem Österreich-Gastspiel angesetzt. KTM wird da bei seinem Heimspiel auf den großen Coup hoffen, bisher ist das oberösterreichische Werk in dieser Saison in der MotoGP noch sieglos. Der spanische Jungstar Pedro Acosta ist in der WM-Wertung Sechster, 72 Punkte hinter seinem führenden Landsmann Jorge Martin auf Ducati. Der Südafrikaner Brad Binder nimmt Platz acht ein (75).