Gregoritsch-Assist bei Freiburgs 1:0-Sieg in Darmstadt

Michael Gregoritsch hat am Sonntag seinen fünften Saison-Assist in der deutschen Fußball-Bundesliga verbucht. Der Steirer, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag feiert, bereitete im Auswärtsspiel der 29. Runde den einzigen Treffer beim 1:0-Erfolg des SC Freiburg bei Schlusslicht SV Darmstadt von Ritsu Doan (36.) mit einem Pass vor. Der ÖFB-Teamstürmer hält nun bei elf Scorerpunkten, da er auch schon sechs Tore auf dem Konto hat. Freiburg liegt in der Tabelle auf Rang acht.

Die mittlerweile 22 Spiele sieglosen Darmstädter blieben trotz Torchancen ohne Erfolgserlebnis und müssen sich schön langsam mit dem Gang in die 2. Liga anfreunden. Fünf Runden vor Schluss fehlen dem Tabellenletzten, der zum fünften Mal in den jüngsten sechs Spielen eine Niederlage kassierte, zwölf Punkte auf den Relegationsplatz und 13 Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Christoph Klarer spielte in der Innenverteidigung durch, Emir Karic wurde in der 81. Minute ausgetauscht und Mathias Honsak war ab der 68. Minute im Einsatz.