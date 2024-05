Großbritannien erster Absteiger bei Eishockey-WM

Großbritannien steht bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien als erster Absteiger fest. Die Briten verloren am Pfingstmontag in Prag in der Österreich-Gruppe A den Abstiegs-Showdown gegen Norwegen mit 2:5 und stehen damit vorzeitig als Tabellenletzter fest. Im letzten Gruppenspiel trifft die britische Auswahl am Dienstag (12.20 Uhr/live ORF Sport +) auf Österreich. Schweden fixierte unterdessen mit einem 3:1-Erfolg über Frankreich den Sieg in Gruppe B.

Für die punktelosen Briten bedeutet die Niederlage die sofortige Rückkehr in die B-WM. Der zweite Absteiger wird am Abend im Duell von Kasachstan mit Polen ermittelt. Als Aufsteiger für die A-WM im kommenden Jahr stehen bereits Ungarn und Slowenien fest.

Schweden holte unterdessen bei dieser WM den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Platz eins ist dem Drei-Kronen-Team nicht mehr zu nehmen. Im Viertelfinale könnte der Gegner Österreich lauten, sollte Finnland patzen und Rang vier verpassen. Die Finnen treffen am Abend noch auf Dänemark.