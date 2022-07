Großbritannien-Grand-Prix nach Start-Kollision abgebrochen

Bedrohlich wirkende Wolken in Silverstone

Der Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone ist am Sonntag wenige Sekunden nach dem Start mittels roter Flaggen abgebrochen worden. In eine Kollision waren mehrere Autos verwickelt, unter anderem Lokalmatador George Russell von Mercedes. Das weitere Prozedere war vorerst nicht bekannt.