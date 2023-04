Grunddurchgangssieger Milwaukee im NBA-Play-off out

Das beste Team der regulären Saison hat sich bereits in der ersten Runde aus dem Play-off der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verabschiedet. Die Milwaukee Bucks mussten sich den Miami Heat am Mittwoch zu Hause mit 126:128 nach Verlängerung geschlagen geben und unterlagen in der “best of seven”-Serie mit 1:4. Die Bucks gaben dabei eine scheinbar komfortable 102:86-Führung nach dem dritten Viertel aus der Hand, mit der Schlusssirene gelang Miami der Ausgleich.

Überragender Spieler der Heat war einmal mehr Jimmy Butler mit 42 Punkten. Für Milwaukee waren auch 38 Zähler und 20 Rebounds von Superstar Giannis Antetokounmpo – der Grieche war im ersten Spiel der Serie von einer Rückenverletzung zurückgeworfen worden – zu wenig. Miami hatte sich im Play-in-Turnier erst im zweiten Anlauf für die K.o.-Phase qualifiziert. Dort trifft das Team aus Florida mit den New York Knicks nun auf einen weiteren Außenseiter.

Die Knicks entschieden ihre Serie gegen die Cleveland Cavaliers ebenfalls mit 4:1 für sich. Spiel fünf in Cleveland ging mit 106:95 an die New Yorker, die erstmals seit 2013 eine Play-off-Serie gewannen. Gute Karten für den Einzug ins Conference-Semifinale haben auch die Golden State Warriors. Der letztjährige NBA-Champion setzte sich bei den Sacramento Kings 123:116 durch, führt in der Serie nun 3:2 und kann am Freitag (2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Samstag) zu Hause alles klar machen.

Ihren ersten Matchball vergaben die Los Angeles Lakers. Der Kalifornier unterlagen den Memphis Grizzlies auswärts 99:116, führen in der Serie aber weiterhin mit 3:2 Siegen. Lakers-Superstar LeBron James kam nicht über 15 Punkte und zehn Rebounds hinaus. Memphis-Topspieler Ja Morant erzielte 31 Punkte, sein Teamkollege Desmond Bane 33.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 1. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Milwaukee Bucks – Miami Heat 126:128 n.V. – Endstand der Serie 1:4

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 95:106 – Endstand 1:4

Western Conference: Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 116:99 – Stand 2:3

Sacramento Kings – Golden State Warriors 116:123 – Stand 2:3