Guter Schlusstag von Golfer Straka in Delaware

Golfer Sepp Straka hat am Schlusstag des zweiten Play-off-Turniers der PGA-Tour in Delaware einen neuerlichen Sprung nach vorne gemacht. Der Austro-Amerikaner verbesserte sich vom 44. Platz aus dank einer neuerlichen 68er-Runde deutlich, die besten Spieler waren am Sonntagabend (MESZ) aber noch nicht fertig. Ein Spitzenergebnis hatte der vor einer Woche in Memphis zweitplatzierte Straka in Wilmington an den ersten beiden Tagen mit jeweils 72 Schlägen vergeben.

Ab Donnerstag tritt er als erster Österreicher überhaupt bei den Tour-Championships der besten 30 des Saisonrankings in Atlanta an.