Haaland in England zum Spieler der Saison gewählt

Torjäger Erling Haaland ist zum Spieler der Saison in der englischen Premier League gewählt worden. Wie die Fußball-Liga am Samstag mitteilte, gewann der Stürmer von Meister Manchester City die öffentliche Wahl, die mit den Stimmen der 20 Club-Kapitänen kombiniert wurde. Der Ex-Salzburg-Spieler Haaland, jüngst auch von den Sportjournalisten in England zum Fußballer des Jahres gekürt, erzielte bisher 36 Tore und stellte damit eine neue Premier-League-Bestmarke auf.

Dazu traf Norweger zwölfmal in der laufenden Champions-League-Saison und war dabei maßgeblich am Einzug ins Finale gegen Inter Mailand (10. Juni) beteiligt. Am nächsten Samstag kann Haaland mit Man City auch noch den FA Cup im Endspiel gegen Stadtrivale Manchester United gewinnen. Im Pokal brachte es Haaland auf weitere drei Tore.