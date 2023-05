Hall gewinnt mit Topleistung Siebenkampf in Götzis

Anna Hall hat das Mehrkampfmeeting der Leichtathleten in Götzis gewonnen und mit der Jahresweltbestleistung von 6.988 Punkten die 7.000-Punkte-Marke nur knapp verpasst. Platz zwei ging am Sonntag an die Britin Katarina Johnson-Thompson (6.556), Dritte wurde die Polin Adrianna Sulek (6.480). Beste Österreicherin wurde Isabel Posch, die als 15. mit 6.021 ihre beste Karriereleistung erreichte.

Sie ist erst die vierte Österreicherin, die die 6.000er-Marke knackte. Chiara-Belinda Schuler schrammte als 19. mit 5.916 Zählern daran vorbei. Sarah Lagger trat zum abschließenden 800-m-Lauf nicht mehr an.

“Ich bin einfach nur glücklich, es fühlt sich großartig an. Ich kann es nicht erwarten, wieder weiterzuarbeiten und für die WM bereit zu sein”, sagte Hall.