Haller trainiert nach Tumor-Operation wieder auf dem Platz

Der an Hodenkrebs erkrankte Torjäger Sébastien Haller ist auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Der Stürmer von Borussia Dortmund absolvierte am Dienstag eine Einheit auf dem Trainingsgelände seines früheren Vereins Ajax Amsterdam. “Er hat uns gefragt, ob er zum Training kommen kann, weil er hier in der Reha ist. Dann ist es natürlich wunderbar, dass er eine Weile dabei sein kann”, sagte Ajax-Coach Alfred Schreuder auf einer Pressekonferenz.

Haller trainierte auf einem Nebenplatz, weitere Einheiten sollen folgen. Der 28-Jährige war wegen seiner Krebserkrankung operiert worden und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Auch eine zweite Operation ist nach seinen Angaben nicht ausgeschlossen. Im Juli im BVB-Trainingslager war bei ihm ein bösartiger Hodentumor festgestellt worden.