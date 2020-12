Hamilton darf beim Saisonfinale in Abu Dhabi starten

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kehrt nach seinem positiven Test auf das Coronavirus beim Saisonfinale an diesem Wochenende in Abu Dhabi in seinen Mercedes zurück. Wie der Rennstall und der Motorsport-Weltverband (FIA) am Donnerstagabend bekannt gaben, erhält der Brite nach mehreren negativen Corona-Tests die Freigabe für den Grand Prix am Sonntag (14.10 Uhr). Hamilton war zuvor zweimal positiv getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen.

Er verpasste daher den vorletzten WM-Lauf am vergangenen Sonntag in Sakhir, wo ihn Williams-Stammfahrer George Russell ersetzte. Hamilton stand aber bereits als erneuter Weltmeister fest.

Hamilton reiste nach beendeter Quarantäne am Donnerstag nach Abu Dhabi. Bei seiner Ankunft wurde er negativ getestet und erfüllte damit die letzte Bedingung für den Zugang zum Fahrerlager. Dort kann er am Freitag bereits am Training teilnehmen, Russell fährt am Wochenende wieder für Williams. Hamilton hatte am Dienstag in einem Video über seine Infektion gesagt: “Das war definitiv eine der härtesten Wochen, die ich für einige Zeit hatte.”