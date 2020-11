Hamilton in Bahrain aus Pole – Bottas Zweiter

Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix in Bahrain aus der Pole Position. Der britische Mercedes-Pilot beendete zum 98. Mal ein Qualifying an der ersten Stelle. Zweiter wurde sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. Aus Reihe zwei gehen auf dem Wüstenkurs die Red-Bull-Piloten Max Verstappen aus den Niederlanden und Alexander Albon aus Thailand ins Rennen.

Von: apa