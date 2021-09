Hamilton in Monza Schnellster vor Sprint-Qualifikation

Lewis Hamilton hat sich für die Sprint-Qualifikation zum Großen Preis von Italien mit der Bestzeit im Freien Training warmgefahren. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister drehte am Samstag im Mercedes vor seinem Noch-Teamkollegen Valtteri Bottas die schnellste Runde. Dritter mit rund einer halben Sekunde Rückstand WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull.

Die einstündigen Einheit war wegen eines Unfalls von Carlos Sainz im Ferrari zeitweise unterbrochen. Der Spanier blieb beim heftigen Aufprall unverletzt.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird am Nachmittag (16.30 Uhr/live ORF 1) ein Sprintrennen über die Startaufstellung entscheiden. 18 Runden sind zu fahren. Die Startreihenfolge dafür war am Freitag in der Qualifikation festgelegt worden, in der Bottas vor Hamilton und Verstappen gelandet war.