Hamilton in Saudi-Arabien als 16. in Q1 ausgeschieden

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sein Qualifying am Samstag erstmals seit 2009 aufgrund der eigenen Leistung bereits im ersten Abschnitt beenden müssen. Der Brite kam auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien nur auf den 16. Platz. “Es tut mir so leid, Leute”, sagte der Mercedes-Pilot über den Teamfunk.

Nach einem Angriff der Houthi-Rebellen am Freitag auf eine Raffinerie in Jeddah, der eine riesige Rauchwolke und großen Schreck im Paddock hinterließ, standen hinter dem Rennen in Saudi-Arabien zwischenzeitlich Zweifel. Das Kollektiv der Formel-1-Fahrer, die Formel 1 und der lokale Ausrichter entschieden sich nach langen Beratungen aber dazu, das Grand-Prix-Wochenende wie geplant durchziehen.