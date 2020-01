Hasenhüttl mit Southampton in 4. FA-Cup-Runde

Southampton unter dem steirischen Trainer Ralph Hasenhüttl hat auch das zweite Spiel im neuen Jahr gewonnen. Drei Tage nach dem 1:0 gegen Tottenham in der englischen Fußball-Premier-League stiegen die “Saints” mit einem 2:0-Heimsieg gegen Zweitligist Huddersfield in die vierte Runde des FA-Cups auf. Kevin Danso spielte bei Southampton bis zur 75. Minute.

Die anderen Österreicher, die am Samstag im Einsatz waren, müssen mit ihren Clubs in ein Wiederholungsspiel. Zweitligist Bristol City mit Andreas Weimann ab der 60. Minute kam gegen Drittligist Shrewsbury Town nur zu einem 1:1. Watford mit Daniel Bachmann im Tor verspielte beim 3:3 gegen Drittligist Tranmere Rovers in der Schlussphase eine 3:0-Führung.

Ein 40 Jahre alter Spieler verdarb Newcastle United den Abend. Beim 1:1 des Premier-League-Clubs gegen den Drittligisten Rochdale erzielte der 1979 geborene Aaron Wilbraham in der 79. Minute das Tor zum Endstand. Wilbraham war zur zweiten Halbzeit für den erst 16-jährigen Nachwuchsspieler Kwadwo Baah eingewechselt worden.