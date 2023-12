Hattrick für Panarin bei Sieg der New York Rangers

Panarin in Trefferlaune

Das aktuell beste Team der nordamerikanischen Eishockeliga sind die New York Rangers, die als erste Mannschaft in dieser Saison die 50-Punkte-Marke erreicht haben. Beim 5:1 bei den Tampa Bay Lightning gelang Artemi Panarin ein Hattrick. Connor McDavid führte die Edmonton Oilers in seinem 600. NHL-Spiel zu einem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings. Nach missglücktem Saisonstart inklusive Trainerwechsel haben die Kanadier die Play-off-Plätze wieder im Blick.