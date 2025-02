Haugan liegt im RTL vor Meillard voran – Haaser Fünfter

Raphael Haaser in Schlagdistanz zu den Medaillen

Von: apa

Eine norwegische Führung gibt es nach dem ersten Durchgang des Ski-WM-Riesentorlaufs der Männer in Saalbach. Timon Haugan verwies Loic Meillard am Freitag um zwei Hundertstelsekunden auf den zweiten Platz, Dritter ist Weltmeister Marco Odermatt (+0,24 Sek.). Als bester Österreicher überraschte Super-G-Vizeweltmeister Raphael Haaser, der mit Startnummer 22 auf Platz fünf (+0,62) carvte. Marco Schwarz auf Rang acht hat 0,87 Sek. Rückstand. Stefan Brennsteiner schied aus.

Bei leichtem Schneefall setzte sich Meillard auf dem von ÖSV-Technikcoach Martin Kroisleitner gesetzten Kurs zunächst mit Startnummer zwei in Front, ehe der mit Nummer 11 gestartete Haugan ihm noch die entscheidenden Hundertstel abnahm. Vierter ist mit Alexander Steen Olsen (+0,45) ein weiterer Norweger. Der 23-Jährige hat die beiden Österreich-Rennen in Sölden und zuletzt in Schladming gewonnen.

Plötzlich offene Bindung bei Brennsteiner

Extremes Pech ereilte Brennsteiner, bei dem schon nach wenigen Fahrsekunden ohne Schnitzer oder erkennbare Ursache die Bindung an seinem rechten Ski aufging. “Bei dem Schwung ist mir vorgekommen, ich stehe eigentlich gut, und auf einmal ist der Ski weg. Vielleicht schlampert gestanden, keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeschaut”, meinte der Pinzgauer aus Niedernsill. Unmittelbar nach dem Malheur war Patrick Feurstein an der Reihe und fasste 1,99 Sek. Rückstand aus.

Haaser fand sich hingegen vor allem im Schlussabschnitt der Strecke gut zurecht. “Ich habe aktuell eine Freude am Skifahren. Ich hoffe, dass mir im zweiten noch einmal Ähnliches gelingt”, sagte der Tiroler. Über seinen Markenkollegen Brennsteiner meinte er: “Ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal eine Bindung aufgegangen ist. Es ist wie verhext.”

Schwarz zeigte laut eigener Aussage eine “solide Fahrt” und war zufrieden. “Ich habe mich wohlgefühlt, in gewissen Passagen hätte ich mir mehr zutrauen können. Aber die Ausgangslage passt, volle Attacke im zweiten Durchgang”, befand der Bronze-Gewinner 2021 und 2023 in dieser Disziplin.