HC Pustertal gewinnt ligainternen Test

Bruneck – Der EC Red Bull Salzburg feierte zum Auftakt der neuen Saison in der Champions Hockey League einen Heimsieg. Der amtierende Meister der win2day ICE Hockey League bezwang die Stavanger Oilers mit 3:2 nach Verlängerung. Hydro Fehérvár AV19 musste sich bei der CHL-Premiere mit 1:7 gegen die ZSC Lions Zürich geschlagen geben. Zudem waren am Donnerstag drei Teams der win2day ICE Hockey League im Preseason-Einsatz. Der HC Pustertal gewann den ligainternen Test gegen den HC TIWAG Innsbruck mit 5:3, die Moser Medical Graz99ers verloren gegen den HC Nové Zámky trotz Führung mit 1:6.

Der EC Red Bull Salzburg tat sich beim Auftakt in die neue Champions Hockey League-Saison gegen die Stavanger Oilers zunächst schwer. Nach einem torlosen Startdrittel übernahmen die Red Bulls aber das Kommando und gingen durch einen Powerplay-Treffer von Troy Bourke in der 27. Minute in Führung. Florian Baltram traf wenig später in Unterzahl die Stange, es blieb beim 1:0 nach 40 Minuten. Nach Wiederbeginn erzielten die Norweger zwar den Ausgleich, Peter Schneider (47.) legte für die Gastgeber aber wieder vor. Doch nur 83 Sekunden später gelang den Oilers in Überzahl das 2:2. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Verlängerung, in der sich Salzburg-Goalie Tolvanen auszeichnen konnte. Nur wenige Sekunden nach seiner Parade traf Florian Baltram nach Wukovits-Pass zur Entscheidung.

Nicht nach Wunsch verlief hingegen die CHL-Premiere von Hydro Fehérvár AV19. Die Ungarn lagen im Heimspiel gegen die ZSC Lions Zürich bereits nach knapp zwölf Minuten mit 0:3 zurück. István Terbócs sorgte mit dem Treffer zum 1:3 noch einmal für Hoffnung, doch die Schweizer stellten den Drei-Tore-Vorsprung im Mittelabschnitt wieder her. Danach legte Zürich weitere drei Tore zum 7:1-Auswärtssieg nach.

Pustertal gewinnt ligainternen Test

Zudem waren am Donnerstag drei Teams der win2day ICE Hockey League im Preseason-Einsatz. Die Moser Medical Graz99ers mussten sich im ersten Testspiel in der Slowakei klar geschlagen geben. Zwar starteten die Steirer gegen den HC Nové Zámky stark und gingen in der 13. Minute durch Tobias Fladeby (PP) in Führung, den Slowaken gelang aber kurz vor Drittelende der Ausgleich. Ein schwacher Mittelabschnitt brachte die Grazer dann auf die Verliererstraße – Nové Zámky zeigte sich sehr effizient und zog auf 5:1 davon. Schlussendlich musste sich die Mannschaft von Headcoach Johan Pennerborn, die am Freitag auf Banská Bystrica trifft, mit 1:6 geschlagen geben.

Der HC Pustertal empfing den HC TIWAG Innsbruck zum ligainternen Test. Die Südtiroler waren im ersten Drittel die tonangebende Mannschaft und zogen nach Treffern von Glira, Deluca und Archambault auf 3:0 davon. Im Mittelabschnitt verkürzten die Gäste mit einem Powerplay-Treffer von Jan Lattner, in den letzten zwei Spielminuten sorgten Peeters und Shaw sogar für den Ausgleich. In der 45. Minute brachte Morten Jensen die Gastgeber wieder in Führung, Aaron Luchuk sorgte später für den 5:3-Endstand. Obwohl die Südtiroler eine 3:0-Führung aus der Hand gaben, sicherten sie sich im Schlussabschnitt somit den Heimsieg.

Champions Hockey League:

Hydro Fehérvár AV19 – ZSC Lions Zürich 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

EC Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers 3:2 OT (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Testspiele:

HC Nové Zámky – Moser Medical Graz99ers 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

HC Pustertal – HC TIWAG Innsbruck 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)