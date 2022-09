HCB trifft auf HK SZ Olimpija – Pustertal tritt gegen Villach an

Bozen – Am Sonntag stehen fünf Spiele in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm. PULS 24 zeigt die Heimpremiere der BEMER Pioneers Vorarlberg gegen den EC-KAC live. Die weiteren vier Partien werden im Pay-per-View-Livestream gezeigt, unter anderem steigt HK SZ Olimpija beim HCB Südtirol Alperia in die Meisterschaft ein.

So, 18.09.2022, 16:30: BEMER Pioneers Vorarlberg – EC-KAC

Referees: HUBER, M. NIKOLIC, Basso, Rigoni | >> LIVE AUF PULS 24 <<

Im PULS-24-Livespiel stehen sich zwei Teams gegenüber, die jeweils mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind. Der Liga-Neuling aus Vorarlberg musste sich in Bozen mit 0:3 geschlagen geben – inklusive Preseason war es das dritte Spiel in Folge, in dem die Pioneers kein Tor erzielen konnten. Der EC-KAC legte hingegen trotz früher Führung einen Fehlstart hin, die Rotjacken unterlagen in Innsbruck mit 2:5 und mussten damit ihre erste Auswärtsniederlage in der Tiroler Landeshauptstadt seit Dezember 2019 akzeptieren. Das Heimspiel der Pioneers gegen den KAC am Sonntag ist das erste Ligaspiel in der höchsten Spielklasse, das die Vorarlberghalle in Feldkirch seit dem 19. März 2004 erlebt, auch damals war Klagenfurt der Gast: Die Kärntner siegten vor 2.345 Zusehern mit 4:3 nach Penaltyschießen. Der EC-KAC muss unverändert auf die angeschlagenen Kele Steffler und Johannes Bischofberger verzichten, Lukas Haudum und Sebastian Dahm sind fraglich.

So, 18.09.2022, 17.30: Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

Referees: HRONSKY, SIEGEL, Durmis, Jedlicka | >> PPV-LIVESTREAM <<

Mit einem 2:1-Sieg über Villach verbuchten die Black Wings einen erfolgreichen Saisonauftakt. Nicht einmal 48 Stunden später treten die Linzer wieder zu Hause an, diesmal zu Gast sind die Moser Medical Graz99ers. Die Steirer mussten sich am Freitag nach einem späten Gegentreffer von Asiago mit 2:3 geschlagen geben. In der vergangenen Saison gewannen die 99ers alle vier Saisonduelle mit den Oberösterreichern, der letzte Heimsieg der Black Wings gegen Graz datiert vom 14.2.2021 (2:1). Mit Daniel Oberkofler, Erik Kirchschläger, Daniel Woger, Zintis Zusevics und Mario Altmann kehren gleich fünf ehemalige Linzer Leistungsträger an die Untere Donaulände zurück. Die Gastgeber müssen auf Alexander Lahoda verzichten.

So, 18.09.2022, 17.30: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: STERNAT, VIRTA, Seewald, Wimmler | >> PPV-LIVESTREAM <<

Am Sonntag treffen zwei Überraschungsmannschaften des ersten Spieltags aufeinander. Denn der HC TIWAG Innsbruck sicherte sich mit einem 5:2-Erfolg über den KAC die Tabellenführung. Die Tiroler erzielten im Mittelabschnitt drei Tore binnen sechs Minuten, darunter ein Shorthander von Neuzugang Tyler Coulter. Liga-Neuling Asiago gewann bei seiner Premiere mit 3:2 in Graz, Anthony Salinitri sorgte knapp zwei Minuten vor dem Ende für den Game Winner. In der Preseason standen sich Innsbruck und Asiago bereits gegenüber, die Haie setzten sich mit 4:2 durch.

So, 18.09.2022, 18.00: HCB Südtirol Alperia – HK SZ Olimpija

Referees: GROZNIK, OFNER, Mantovani, Pardatscher | >> PPV-LIVESTREAM <<

Bozen feierte am Freitag einen 3:0-Auftaktsieg gegen die Pioneers, zwei frühe Tore legten den Grundstein zum Erfolg. HCB-Goalie Andreas Bernard durfte sich nach 22 gehaltenen Schüssen über ein Shutout freuen. Olimpija, das sich in der Champions Hockey League bislang vier Mal geschlagen geben musste, war am Freitag noch spielfrei und steigt jetzt in die Meisterschaft ein. Die Slowenen waren in der letzten Saison lange an der Tabellenspitze, qualifizierten sich auch für das Viertelfinale und gewannen beide Saisonduelle mit Bozen.

So, 18.09.2022, 18.00: HC Pustertal Wölfe – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: TRILAR, ZRNIC, Hribar, Zgonc | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der Auftakt in die neue win2day ICE Hockey League-Saison verlief sowohl für Pustertal als auch Villach nicht nach Wunsch. Das Team aus Bruneck musste sich zuhause gegen Féhervár mit 1:4 geschlagen geben, die Kärntner gingen in Linz leer aus. In der Preseason gastierten die Wölfe in Villach und kassierten eine deutlich 3:7-Niederlage. In der letzten Saison endeten alle vier Duelle hingegen mit einem Auswärtssieg. VSV-Headcoach Rob Daum muss auch in Südtirol weiterhin auf den Rekonvaleszenten Felix Maxa, auf Julian Payr wegen einer Oberkörperverletzung sowie auf den erkrankten John Hughes verzichten.