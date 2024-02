Heimniederlage für Rossi mit Minnesota Wild

Die Minnesota Wild haben am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL daheim in St. Paul gegen die Buffalo Sabres mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Österreichs Profi Marco Rossi steuerte das Assist zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Wild im dritten Drittel vor, für die Declan Chisholm sorgte. Es endete aber die vier Spiele anhaltende Siegesserie von Minnesota.

Von: apa