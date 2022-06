Heinz unterzeichnet ersten Profivertrag

Bozen/Naturns – Jonas Heinz hat seinen ersten Profi-Deal unterzeichnet. Der 19-jährige Naturnser, großgeworden im Jugendsektor der Weißroten, erhält beim FCS einen Dreijahresvertrag mit Fälligkeit 30. Juni 2025.

Jonas Heinz, geboren am 21. März 2003 in Meran, begann bei seinem Heimatverein Naturns mit dem Fußballspielen. Im Alter von 11 Jahren wechselte er zum FC Südtirol, dessen Trikot er seither ununterbrochen trägt. In der gerade abgelaufenen Saison wurde Heinz dem Profikader angeschlossen, agierte jedoch weiterhin als Kapitän und Leader des Primavera-Teams. Sein Debüt für die 1. Mannschaft feierte er am 15. September 2021, als er in der 2. Runde des Serie C-Pokals gegen Giana Erminio das Spielfeld betrat. Heinz wurde in der 81. Spielminute für den erfahrenen Vinetot eingewechselt und bestritt somit sein erstes Profi-Match im Bozner Drusus-Stadion.

Durch Einsatz, Charakter und Ehrgeiz konnte Heinz die Club-Verantwortlichen überzeugen und den Sprung in den Profikader meistern. Nach dem Debüt gegen Giana Ermino bestritt der Naturnser drei weitere Matches im Serie C-Pokal. Heinz kam in den beiden Heimspielen gegen Juventus U23 (2-1) und Fidelis Andria (3-1) sowie im Final-Hinspiel in Padua zum Einsatz. Im Halbfinale gegen den Club aus Apulien bereitete er den 1:1-Ausgleichstreffer des FC Südtirol vor.