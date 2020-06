Henrik Kristoffersen am Knöchel verletzt

Ski-Star Henrik Kristoffersen hat sich am Knöchel verletzt. Der 25-Jährige ist am Montag beim Turntraining im norwegischen Jessheim bei einer Übung schlecht aufgekommen und hat sich dabei den Knöchel verdreht. Das berichteten skandinavische Medien, in denen der Athlet und sein Vater Lars zu Wort kamen. Eine MRT-Untersuchung soll demnach bis Mittwoch Aufschluss über den Verletzungsgrad bringen.

Der Riesentorlauf-Weltmeister zeigte sich gegenüber dem norwegischen Rundfunk aber zuversichtlich, dass ihn das Unglück nicht sehr lange außer Gefecht setzen wird. “Ich muss wahrscheinlich ein paar Wochen pausieren, ehe ich wieder ins Training einsteigen kann. Hoffentlich bestätigt die Untersuchung mein Gefühl”, meinte Kristoffersen, der es demnach bei der Aktion “knirschen” hörte.

Henrik sei einstweilen als Vorbeugungsmaßnahme auf Krücken unterwegs, erklärte Vater Lars, der von zwei Wochen Pause ausging. Er erzählte, dass sein Sohn schon im Alter von 12, 13 Jahren Probleme mit den Knöcheln hatte.

In der coronabedingt vorzeitig abgebrochenen Weltcup-Saison 2019/20 hatte Kristoffersen die Disziplin-Wertung im Riesentorlauf und Slalom gewonnen. Im Gesamtweltcup hatte er seinem Landsmann Aleksander Aamodt Kilde den Vortritt lassen müssen und war hinter Alexis Pinturault (FRA) Dritter geworden.