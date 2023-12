Höchster Saisonsieg für Toronto in NBA

Die Toronto Raptors haben im ersten Spiel nach Weihnachten in der National Basketball Association (NBA) auf die Siegerstraße zurückgefunden. Sie bezwangen die Washington Wizards auswärts mit 132:102 und durften damit nach zuletzt drei Niederlagen jubeln. Jakob Pöltl steuerte zehn Punkte, acht Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie einen Block zum bisher höchsten Saisonerfolg der Kanadier bei. Der Wiener war 21:22 Minuten im Einsatz.

In ihrem 30. Saisonspiel lagen die Raptors ab dem 26:24 in der elften Minuten immer voran. Am Ende stand ein laut Pöltl “starker Sieg bei den Wizards durch extrem gute Ballbewegung und Kampf in der Defense”. Toronto hält nun bei einer 12:18-Bilanz und ist Elfter in der Eastern Conference. OG Anunoby erzielte als Topscorer 26 Punkte für die Raptors, auf die am Freitag im zweiten von drei Auswärtsspielen hintereinander mit den Boston Celtics ein großer Brocken wartet. Der NBA-Leader ist vor eigenem Publikum ungeschlagen (14:0).

Angeführt von Giannis Antetokounmpo mit 32 und Khris Middleton mit 27 Punkten setzten sich die Milwaukee Bucks bei den Brooklyn Nets mit 144:122 durch. Obwohl Luka Doncic 39 Zähler markierte, unterlagen die Dallas Mavericks den Cleveland Cavaliers mit 110:113. Kevin Durant verzeichnete beim 129:113 der Phoenix Suns auswärts gegen die Houston Rockets mit 27 Punkten, 16 Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch: Washington Wizards – Toronto Raptors (10 Punkte, 8 Rebounds in 21:22 Minuten von Jakob Pöltl) 102:132.