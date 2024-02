Höck in Kairo nur Weltcup-Neunter an den Ringen

Der Olympia-Ambitionen hegende Turner Vinzenz Höck hat einen kleinen Rückschlag zur Kenntnis hinnehmen müssen. Im ersten Olympia-Qualifikationsweltcup in Kairo wurde er nur Neunter an den Ringen. In der Rangliste der Athleten, die noch um eines der zwei Paris-Tickets mitmischen, liegt der Vorjahres-WM Sechste auf Platz sechs. “Den Start in die Weltcup-Saison hätte ich mir anders gewünscht. Ich werde versuchen, aus diesem Ergebnis die richtigen Schlüsse zu ziehen”, sagte Höck.

“Im Mittelteil bin ich ins Schaukeln gekommen, das war teuer, beim Abgang hatte ich einen Nachhüpfer, der einiges gekostet hat”, erklärte der Grazer. Nur 14.166 Punkte gab es dafür. Bereits nächste Woche ist in Cottbus ein Weltcup angesetzt, es folgen Baku im März und Doha im April.