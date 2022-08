Höll feiert in Kanada ihren zweiten Weltcup-Saisonsieg

Die Salzburger Mountainbikerin Valentina Höll hat am Samstag in Mont-Saint-Anne/Kanada ihren zweiten Saisonsieg im Downhill-Weltcup gefeiert. Die 20-Jährige ließ die zweitplatzierte Deutsche Nina Hoffmann um über drei Sekunden hinter sich. In der Weltcup-Gesamtwertung rückte Höll der diesmal wegen einer Verletzung nicht angetretenen Schweizerin Camille Blanche bis auf 119 Punkte nahe. Der letzte Saison-Weltcup findet vom 2. bis 4. September in Val di Sole in Italien statt.

“Es war ein wilder Ritt”, sagte Höll über ihren insgesamt vierten Weltcupsieg. “Ich habe mir nur gedacht, bringe es sicher herunter, aber nicht zu langsam.”