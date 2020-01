Ibrahimovic traf nach Rückkehr erstmals für Milan

Zlatan Ibrahimovic hat sich nach seiner Rückkehr zum AC Milan am Samstag erstmals in die Schützenliste eingetragen. Der 38-jährige Schwede sorgte beim 2:0-Auswärtssieg des schwächelnden Traditionsclubs beim Sechsten Cagliari in der 64. Minute für den Endstand. Milan ist damit mit Ibrahimovic weiter unbesiegt, bei seinem Premiereneinsatz hatte es am Montag ein 0:0 gegen Sampdoria Genua gegeben.

Milan hält nach dem ersten Sieg nach drei Partien ohne Erfolg und ohne Tor und bisher 19 Saisonspielen in der Serie A bei 25 Punkten und schaffte zumindest kurzzeitig den Sprung von Rang zwölf auf Platz acht.