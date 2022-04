In Triest der letzte Akt

Bozen – Am Sonntagnachmittag steht der 38. Spieltag der Serie C auf dem Kalender. Der FC Südtirol reist mit zwei Punkten Vorsprung auf Padua in die Hafenstadt Die letzten, allesentscheidenden 90 Minuten stehen an. Am Sonntag, 24. April – im Rahmen des 38. Spieltags der Serie C – trifft der FC Südtirol auswärts auf Triestina. Das Match im Stadio „Nereo Rocco“ beginnt um 14.30 Uhr.

DIE AUSGANGSLAGE

Eine Partie vor Meisterschaftsende liegt der FC Südtirol mit 87 Punkten und zwei Zählern Vorsprung auf Padua auf Platz 1 des Klassements. Für das Team von Coach Javorcic gab es bisher 26 Siege, neun Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Weißroten durften dabei 47 Tore bejubeln, Gegentreffer gab es hingegen insgesamt 9 (28 „Clean Sheets“). Aufgrund einer Gelbsperre (5. Verwarnung) muss Coach Ivan Javorcic in Triest auf Michael De Marchi verzichten.

DER GEGNER

Triestina liegt aktuell punktegleich mit Lecco und Pro Vercelli auf Platz 5 (55 Punkte). Wer es schafft, sich in diesem Dreikampf durchzusetzen, überspringt die erste Runde der Playoffs. Das Team von Coach Cristian Bucchi konnte in den letzten vier Matches acht Punkte einfahren (2 Siege und 2 Unentschieden). Die besten Torschützen im Kader Triestinas sind Andrea Ligi und Marcello Trotta mit jeweils sechs Treffern.

ALTE BEKANNTE

Mit Daniel Offredi und Mirco Petrella stehen zwei ehemalige FCS-Profis im Kader von Triestina. Offredi stand von Juli 2017 bis Jänner 2019 beim FC Südtirol unter Vertrag, während Petrella in der Saison 2019/20 für die Weißroten auflief. Bei den Südtirolern sind es hingegen Marco Beccaro und Alessandro Malomo, welche in ihre alte Spielstätte zurückkehren. Beide Akteure begannen im Sommer 2018 ihre Zeit mit den „Alabardati“: Beccaro wechselte im Jänner 2020 zum FC Südtirol, Malomo acht Monate später, im Oktober desselben Jahres.

MÖGLICHE KOMBINATIONEN

Der FC Südtirol wird Meister, wenn:

– Fink & Co. das Gastspiel in Triest gewinnen

– das Match in Triest unentschieden ausgeht und Padua gegen Virtus Verona mit weniger als drei Toren Unterschied gewinnt, unentschieden spielt oder verliert

– das Match in Triest verloren geht und Padua gegen Virtus Verona unentschieden spielt oder verliert

Bei Punktegleichheit wird die Tordifferenz berücksichtigt (+3 für den FC Südtirol aktuell). Sollt es auch diese identisch ausfallen, gilt das Kriterium der erzielten Treffer (+12 für Padua aktuell). Paduas Gegner Virtus Verona liegt momentan an 14. Stelle. Sollten Trient, Mantua und Giana Erminio allesamt gewinnen und Padua gleichzeitig einen Kanterseig einfahren, könnte das Team von Coach Luigi Fresco noch auf einen Playout-Rang runterrutschen. Gewinnt eines der drei oben genannten Teams nicht oder holen die „Veronesi“ mindestens einen Punkt, spielen die Rot-Blauen auch in der kommenden Saison wieder in der Serie C.

DIE BILANZ

Am Sonntag stehen sich Triestina und der FC Südtirol zum insgesamt 15. Mal gegenüber. Die erste Begegnung stieg am 10. September 2000 (Serie C2), die letzte im Jänner dieses Jahres. Das aktuelle Kräfteverhältnis fällt leicht zu Gunsten Triestinas aus: fünf Siege für den FCS, drei Unentschieden und sechs Erfolge für die „Alabardati“.

DER SCHIEDSRICHTER

Referee der Begegnung ist Herr Federico Longo aus Paola. Unter seiner Leitung gab es für den FCS bisher zwei Siege (FCS-Triestina 2-1, 2017/18; Juventus U23-FCS 0-1, 2021/22) ein Unentschieden (Mantua-FCS 1-1, 2020/21) und zwei Niederlagen (FCS-Giana Erminio 1-2, 2018/19; Modena-FCS 1-0, 2019/20). Als Assistenten sind die Herren Mattia Politi (Lecce) und Andrea Niedda (Ozieri) im Einsatz, 4. Offizieller ist Herr Andrea Ancora (Rom 1).

SPIELÜBERTRAGUNG

Das Match wird live auf Sky Sport (Kanal 252 Satellit) und ElevenSports („Match of the week“) übertragen. Weiters kann die Begegnung auf dem Liveticker des FC Südtirol sowie auf den Frequenzen von Radio Dolomiti und Radio NBC Rete Regione verfolgt werden.