In Wimbledon läuft für Sinner alles nach Plan – Sprung ins Achtelfinale

Wimbledon – Jannik Sinner ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon weiter auf Erfolgskurs. Am Freitag konnte das Südtiroler Tennis-Ass den US-Amerikaner John Isner in drei Sätzen schlagen und steht jetzt im Achtelfinale. Dort trifft Sinner nun auf den Spanier Carlos Alcaraz. Er ist ein Jahr jünger als Sinner.

John Isner sicherte sich gestern aber den Rekord für die meisten Asse auf der ATP-Tour. Der 2,08 Meter große Hüne schlug am Freitag gegen den Südtiroler Jannik Sinner sein insgesamt 13.729. Ass und zog damit am Kroaten Ivo Karlovic vorbei, der die Bestmarke zuvor innehatte. Dies teilte die Profiorganisation ATP mit. Aufschlagriese Isner hatte in der zweiten Runde den früheren Wimbledonsieger Andy Murray aus Großbritannien bezwungen und alleine in dieser Partie 36 Asse serviert.

Dennoch verlor Isner gegen Sinner mit 4:6,6:7(4),3:6, womit der Südtiroler nun auf Alcaraz trifft. Der spanische Jungstar ließ dem Deutschen Oscar Otte beim 6:3,6:1,6:2 keine Chance.

Indes hat auch der Serbe Novak Djokovic das Achtelfinale in Wimbledon erreicht und wird damit seiner Favoritenrolle gerecht. Der als Nummer eins gesetzte Serbe bezwang am Freitag in 1:52 Stunden seinen Landsmann Miomir Kecmanovic 6:0,6:3,6:4 und trifft nun auf Tim van Rijthoven.

Djokovic strebt seinen siebenten Titel in Wimbledon an. Er ist als Weltranglisten-Dritter als Nummer eins gesetzt, weil Daniil Medwedew nach dem Ausschluss russischer Tennisprofis wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ebenso fehlt wie der verletzte Deutsche Alexander Zverev.