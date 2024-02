Inter Mailand mit Arnautovic weiter im Siegesrausch

Inter Mailand ist auf dem Weg zum 20. italienischen Fußball-Meistertitel nicht zu stoppen. Die Truppe von Trainer Simone Inzaghi setzte sich am Mittwochabend im Nachtragsschlager der 21. Serie-A-Runde gegen Atalanta Bergamo klar mit 4:0 durch und liegt nach 26 von 38 Runden in der Tabelle damit komfortable zwölf Punkte vor Verfolger Juventus Turin. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic spielte beim elften Pflichtspielsieg en suite im Angriff durch, blieb aber ohne Torerfolg.

Matteo Darmian (26.), Stürmerstar Lautaro Martinez (45.+1), Federico Dimarco (54.) mit einem erfolgreichen Nachschuss nach vergebenem Martinez-Elfmeter und Davide Frattesi (71.) trugen sich in die Schützenliste ein. Arnautovic war an keinem Treffer direkt beteiligt. Atalanta verpasste den Sprung auf Rang vier und ist weiterhin Fünfter. In der zweiten Mittwoch-Partie fertigte der Neunte Napoli den 18. Sassuolo mit 6:1 ab, wobei Victor Osimhen beim ersten Sieg unter Neo-Trainer Francesco Calzona ein Triplepack gelang.