International top besetztes Südtirol Summer Classic ist zurück

Bozen – Nach zwei Jahren Pause kehrt an diesem Wochenende das Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse zurück. Beim international top besetzten Turnier nehmen neben Gastgeber Bozen, Mannschaften aus der Schweiz, Tschechien und Deutschland teil. Zudem bestreiten in den kommenden Tagen noch zahlreiche weitere Teams der win2day ICE Hockey League Vorbereitungsspiele im Hinblick auf die kommende Saison, welche in knapp zwei Wochen beginnt.

Neben Bozen werden beim Südtirol Summer Classic der HC Ambrì Piotta aus der Schweiz, HC Skoda Plzeň aus Tschechien und die Düsseldorfer EG aus Deutschland teilnehmen.

Das erste Halbfinale zwischen Bozen und Ambrì findet am morgigen Freitag um 20.00 Uhr statt. Tags darauf, ebenfalls um 20.00 Uhr, kreuzen Plzeň und Düsseldorf die Schläger, ehe am Sonntag um 15.00 Uhr zunächst das Spiel um Platz drei auf dem Programm steht, bevor um 18.30 Uhr im großen Finale der Turniersieger ermittelt wird.

Auch abseits vom Spielgeschehen wird den Fans jede Menge geboten: auf dem Parkplatz der Sparkasse Arena werden am Freitag und Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr ein FORST Biergarten und Imbissstände für das leibliche Wohl sorgen. Am Samstag von 17.00 bis 18.00 Uhr haben die Fans die Möglichkeit, die Spieler des HCB bei einer Autogrammstunde persönlich kennenzulernen.

KAC ist zu Gast in Deutschland

Der EC-KAC brach am Donnerstag, im Anschluss an das Vormittagstraining, in Richtung Deutschland auf, wo für sie am Freitag (19.30 Uhr) das Gastspiel bei den Augsburger Panther am Programm steht, ehe es am Sonntag (14.00 Uhr) zum Duell mit den Heilbronner Falken kommt. Die Rotjacken traten die Reise mit gegenüber dem 4:2-Sieg in Ljubljana unverändertem Personal an. Florian Vorauer ist weiterhin krank, Kele Steffler musste das Eistraining zuletzt aufgrund seiner Unterkörperverletzung wieder drosseln und der angeschlagene Thomas Hundertpfund wird am bevorstehenden Wochenende noch geschont.

Neben Bozen und dem KAC sind am Freitag auch die BEMER Pioneers Vorarlberg und die Moser Medical Graz99ers im Einsatz. Die Pioneers treffen zuhause auf den ECDC Memmingen aus der deutschen Oberliga, die 99ers sind zu Gast beim slowakischen Erstligisten HC Banska Bystrica, dem sie in der diesjährigen Saisonvorbereitung bereits einmal mit 2:3 unterlegen sind. Bereits heute, Donnerstag, gastieren die Steirer ebenfalls in der Slowakei, beim HC Nové Zámky.

Pustertal testet gegen kanadische Universität

Zu einer Premiere kommt es für den HC Pustertal Wölfe, der am Samstag zuhause auf die Concordia University trifft und sich somit erstmals mit einem Team aus der nordamerikanischen U-Sports League messen wird. Die Universität aus Montreal zählt mit circa 46.000 Studierenden zu einer der größten Universitäten Kanadas.

Zu Auswärtsspielen reisen am Samstag die Steinbach Black Wings Linz und die spusu Vienna Capitals. Die Black Wings gastieren in Tschechien beim HC Kralovy Vary. Die Capitals bekommen es in Deutschland mit den Nürnburg ICE Tigers zu tun. Am Sonntag kommt es zum einzigen ICE internen Duell der kommenden Tage. Dabei gastiert Liganeuling Migross Supermercati Asiago Hockey beim HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.