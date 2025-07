Italien bei Frauen-EM mit 1:0-Auftaktsieg gegen Belgien

Von: apa

Italiens Fußballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der EM in der Schweiz gewonnen und sich gute Chancen auf ein Viertelfinal-Ticket erspielt. Die Italienerinnen setzten sich am Donnerstag in Sion gegen Belgien verdient mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Bayern-München-Legionärin Arianna Caruso kurz vor der Pause (44.). Nach Seitenwechsel ließ Italien noch mehrere Chancen auf die vorzeitige Entscheidung aus. Die weiteren Gruppengegner sind Portugal und Turnierfavorit Spanien.

Die Partie vor 7.500 Zuschauern hatte mit einer Schweigeminute für den am Donnerstag in der Früh mit dem Auto tödlich verunglückten portugiesischen Stürmerstar Diogo Jota begonnen. Belgien hatte anfangs mehr Spielanteile, war aber nie wirklich gefährlich.

Die zielstrebigeren Italienerinnen landeten ihren ersten Sieg bei einer EM-Endrunde seit 2017. Caruso konnte sich den Ball nach Zuspiel von Lucia Di Guglielmo an der Strafraumgrenze seelenruhig herrichten und versenkte ihn sehenswert im linken Eck. Erst wenige Tage vor Turnierstart hatten die Bayern die zuvor von Juventus Turin ausgeliehene 25-Jährige fix verpflichtet.